وزير الاتصالات الايراني يعلن عن هجوم منظم على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية

أعلن وزير ​الاتصالات​ وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد اذري جهرمي عن وقوع هجوم أمني على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، لكنه قال: "لايمكنني التحدث بالتفصيل عن هذا الهجوم".

واضاف جهرمي للصحفيين على هامش اجتماع ل​مجلس الوزراء​ اليوم الأربعاء: "إن الهجوم تم التعرف عليه وصده من قبل الدرع الامني للشبكة الوطنية للمعلومات "دجفا"، ويتم استخلاص أبعاده"، موضحا ان "هذا الهجوم كان كبيرا جدا ويجب التحقق من أبعاده بدقة".

وقال وزير الاتصالات عن ​الإنترنت​ الوطني والادعاء بأنه سيتم إغلاقه قريبا "من الواضح أن ما يسمى الإنترنت الوطني ليس له مصداق خارجي، الإنترنت شبكة عالمية وتقسيمه إلى شبكة محلية ودولية ليس صحيحا"، موضحا ان "شبكة المعلومات الوطنية مختلفة تماما عن شبكة الإنترنت الوطنية"، وقال أن هدف من يستخدم لفط الإنترنت الوطني، هو تدمير الإنجازات الإيرانية في مختلف المجالات.

وفي الرد على سؤال حول تصريحات نزار زكا (المواطن الأميركي - اللبناني الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية بعد طلب لبناني) ضده قال وزير الاتصالات الإيراني انه "متوهم ولقد خلط القضايا".

ولفت آذري جهرمي الى "الانسحاب الاميركي من ​الاتفاق النووي​ وأعادة فرض العقوبات على ​ايران​"، وقال: "لقد فرضت ​اميركا​ الحظر ضد الشعب الإيراني في مختلف المجالات، ووصف الشعب بالإرهابيين، وفرضت حظر على الخدمات السحابية للشركات الإيرانية قبل 9 أشهر،كما حذفت بعض التطبيقات من الهواتف الإيرانية".