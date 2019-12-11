الكنيست الإسرائيلي أقر بالقراءة الأولى حل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية ثالثة

أقرّ ​الكنيست الإسرائيلي​ (البرلمان) في قراءة أولى، مشروع قانون لحلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة ثالثة، خلال أقل من عام، في الثاني من آذار المقبل، بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مسدود.

ويحتاج الكنيست إلى ثلاث قراءات ليصادق على حلّ نفسه وإجراء انتخابات جديدة.

وكان قد تقدّم كلّ من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ​أفيغدور ليبرمان​ وحزب "الليكود" اليميني بزعامة ​بنيامين نتانياهو​ وحزب "أزرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق الوسطي ​بيني غانتس​، بمشروع قانون حلّ الكنيست.

وستكون هذه الانتخابات، في حال إقرارها، الثالثة في غضون أقل من عام بعد الانتخابات الّتي جرت في نيسان وأيلول الماضيَين.