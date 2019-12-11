الخارجية الإيرانية: المزاعم الوهمية لمجلس التعاون الخليجي لا تستحق الرد

ركّز المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، تعليقًا على البيان الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين لقمة ​مجلس التعاون الخليجي​، على أنّ "المزاعم المتكرّرة الّتي لا أساس لها في هذا البيان، جاءت نتيجة الضغوط الّتي تمارسها عدد من الدول الأعضاء في هذا المجلس، والّتي لم تتوانَ في منع توسيع التعاون المتعدّد الجوانب".

وشدّد في تصريح، على أنّ "هذه المزاعم الوهميّة لا تستحقّ الرد، وهي لا تؤدّي سوى إلى استمرار الوتيرة المدمّرة الفعليّة ودفع المنطقة نحو مستقبل مجهول". وأوضح أنّ "ضيق آفاق تطلّعاتهم أدّت خلال الأعوام الأخيرة إلى نهب ثروات دول الجوار، كما أنّها خلقت الأرضيّة الملائمة للمزيد من التدخلات الأجنبيّة في شؤون هذه المنطقة الحسّاسة"، لافتًا إلى أنّ "عددًا قليلًا من الدول الأعضاء في مجلس التعاون تستمرّ في سياستها المؤدّية إلى تبديد فرص التعاون الّتي تقدّمها إيران، بغية استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، والجدير أن لا تسمح لها الدول الأُخرى بذلك".