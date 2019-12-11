روحاني: على إيران إما الالتفاف على الحظر أو إجبار الأعداء على إعلان التوبة

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ "أمام إيران طريقَين في ما يخصّ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إمّا أن تلتجأ إلى بعض الآليات من أجل الالتفاف على الحظر والعقوبات المفروضة عليها، وإمّا ترغم الأعداء على إعلان التوبة وتغيير مسارهم".
وركّز في حديث له خلال اجتماع، على أنّ "الحكومة لم تغفل ولا حتّى لحظة واحدة عن إحباط مخطّط العدو والعقوبات المفروضة عليها"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تعتزم إحباط هذه المؤامرة وذلك بتعزيز الإنتاج المحلي، وكذلك من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك التفاوض، وستتحرّك الحكومة في إطار الخطوط الحمراء للنظام ولن تتجاوزها".
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