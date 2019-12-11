الخارجية الصينية: أميركا تشكل خطراً كبيراً على السلام والأمن الدوليين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، ان "الولايات المتحدة الأميركية تستمر في تلفيق التهم ضد الدول الأخرى"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة تفعل ذلك لكي تبدأ الحروب في أنحاء العالم، ولذلك تشكل الاخيرة خطراً كبيراً على السلام والأمن الدوليين".

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