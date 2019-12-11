الفرزلي: أرجح ان يتم تكليف الحريري يوم الاثنين

رجح نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ ان يتم تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ يوم الاثنين المقبل ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​"، مشيرا الى ان "الحريري هو المؤهل لتشكيل الحكومة والمكون السني اختاره على رأس كتلة نيابية كبيرة".

وفي ​مؤتمر​ صحافي من مجلس النواب، اكد الفرزلي على "ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة خصوصا ان ​الشعب اللبناني​ يعيش ازمة خانقة تتعلق بمعيشته"، مشددا على انه "يحب وضع البلد على السكة الصحيحة وانا ضد اي عمل يحمل في طياته عنف من اي جهة اتى".