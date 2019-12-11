الفرزلي: أرجح ان يتم تكليف الحريري يوم الاثنين

رجح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان يتم تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يوم الاثنين المقبل لتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا الى ان "الحريري هو المؤهل لتشكيل الحكومة والمكون السني اختاره على رأس كتلة نيابية كبيرة".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، اكد الفرزلي على "ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة خصوصا ان الشعب اللبناني يعيش ازمة خانقة تتعلق بمعيشته"، مشددا على انه "يحب وضع البلد على السكة الصحيحة وانا ضد اي عمل يحمل في طياته عنف من اي جهة اتى".
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