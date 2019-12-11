وهاب: جزء كبير من الإنهيار سببه الحريرية السياسية ورغم ذلك تصر 8 آذار عليه

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "جزء كبير من الإنهيار سببه "الحريرية السياسية" ورغم ذلك تصر ​8 آذار​ عليه، إنه الخطأ بعينه ألم يكن من الأفضل التحالف بين غير المرتكبين منا والناس كلام للتاريخ نقوله مبروك عليكم مدير التفليسه".

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