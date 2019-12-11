جميل السيد: لا حكومة من لون واحد في هذه المرحلة لانها ستكون خراب للبلد

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ الى ان "وجود رئيس حكومة تصريف ​سعد الحريري​ على رأس ​الحكومة​ المقبلة قد يكون افضل من عدمه من زاوية واحدة فقط وهي انه الاكثر تمثيلا في طائفته"، لافتا الى ان "الحريري لا يملك اي مواصفات لقيادة المرحلة القادمة"، مشددا على ان "لا حكومة من لون واحد في هذه المرحلة لانها ستكون خراب للبلد".

وفي ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​، راى السيد ان "المشكل الاساسي هو ان الحريري شخص لديه تركبية داخل ​الدولة​ كما غيره من الزعماء ومطالبته بتشكيل حكومة تنكوقراط برئاسته دون شركاء سياسيين فيها لا تمر"، مشيرا الى ان "الحريري يحكم ​مجلس الوزراء​ منذ العام 2005 والنتيجة معروفة وهو مسؤول كما غيره عن الوضع القائم".