أصدرت النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​​غادة عون​ قراراً يقضي بتوقيف مديرة "هيئة السير" ​هدى سلوم​ بناءً على الإخبار المقدم من المحامي ​وديع عقل​ بجرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية

وفي هذا السياق علمت "النشرة" أن "توقيفات ستطال آخرين في ملف النافعة في الساعات المقبلة ويتجاوز عددهم العشرة أشخاص".

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كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون أوقفت مديرة "النافعة" هدى سلوم بجرائم الرشوة والتزوير وهدر المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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