النشرة: تكتل لبنان القوي لن يسمّي أحداً في الاستشارات النيابية

رجحت معلومات عبر "النشرة" أن "تكتل لبنان القوي لن يسمي أحداً ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة خلال ​الاستشارات النيابية​ التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل".

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