منخفض جوي حتى نهاية الاسبوع والطقس غدا ماطر بغزارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيرن المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجيا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر. وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار غزيرة ويستمر حى نهاية الاسبوع.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات، وتهطل امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.
الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجيا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على 1700 متر.
الجمعة: غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وامطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل الى 70 كلم/س، يرتفع الموج وتتساقط الثلوج على 1600 متر، ونحذر دائما من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار اعتبارا من الفترة المسائية.
- الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.
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