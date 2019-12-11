خليل: موظفو القطاع العام سيتقاضون رواتبهم قبل ٢٥ من هذا الشهر والرواتب للأشهر المقبلة مؤمنة

اكد وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ ان "موظفي ​القطاع العام​ سيتقاضون رواتبهم قبل ٢٥ من هذا الشهر والرواتب للأشهر المقبلة مؤمنة"، مشيرا الى ان "لدينا تراجع هائل في الواردات و​العجز​ سيرتفع كما ستتم إعادة النظر بكل أرقام موازنة ٢٠٢٠".

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