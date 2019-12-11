علمت "النشرة" أن "النائب ​هادي حبيش​ متواجد في هذه الاثناء في سرايا ​بعبدا​، بعد اصدار القاضية غادة عون، مذكرة توقيف بحق ​هدى سلوم​ وهو يتوعد بمحاسبة القاضية عون في حال لم تحل قضية هدى سلوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هادي حبيش متواجد بسرايا بعبدا ويهدد بمحاسبة القاضية عون اذا لم تحل قضية هدى سلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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