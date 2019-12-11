الكتلة الوطنيّة: السلطة تستنجد مذلولة بالخارج متخلّية عن السيادة

رأت "الكتلة الوطنيّة" أنّ ​السلطة​ تتعرّى يوماً بعد يوم لاسيّما في تخلّيها عن سيادة ​لبنان​؛ فبعد أن أفرغت خزينة ​الدولة​ من المال العام، مال المواطنين، ها هي تستنجد مذلولة بالخارج لتأمين "السلع الأساسيّة" حتى لا نقع في المجاعة"، معتبرةً أنّ "هذا المنحى لدى السلطة تمثّل باستنجاد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ بـ"الأشقاء والأصدقاء" لتأمين هذه السلع، وبتبشير الوزير ​محمود قماطي​ بوصول مساعدات خارجيّة أشبه بالإغاثة بمجرّد تشكيل حكومة جديدة، وليس انتهاءً باجتماع المجموعة الدوليّة لدعم لبنان."

وفي بيان لها، أوضحت الكتلة، أنّ "مجموعة الدعم هذه لم تكتف بإصدار بيانها حتى قبل انعقادها من دون التشاور مع لبنان، إنّما أيضاً سيُعقد اجتماعها الأوّل اليوم بغياب ممثّل لبنان؛ أما اجتماعها الثاني بعد الظهر فسيُدعى إليه الموفد اللبناني لتبليغه المقرّرات وكأنّه قاصر، مشيرةً الى ان "ما نُسب لمسؤول ​إيران​ي عن مهاجمة ​إسرائيل​ انطلاقاً من الأراضي اللبنانيّة فهو دليل آخر على "نأي" لبنان بنفسه عن سيادته وتحكّم الصراع الإقليمي بمصيره، في وقت تتبادل فيه إيران والولايات المتّحدة الأسرى".