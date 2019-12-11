لابورا أعلنت عن تأجيل اليانصيب الريعي الثاني

أعلنت "​لابورا​" عن "تأجيل سحب اليانصيب الريعي الثاني لها الذي كان مقرّر في ٢٧ كانون الاول 2019"، مشيرة الى ان "حاملي البطاقات التي تحمل تاريخ السحب القديم فهي صالحة للسحب ومن الضروري الاحتفاظ بها للسحب بتاريخه الجديد، على أمل تحسن الظروف وعودة دورة ​الحياة​ الى طبيعتها في وطننا الحبيب ​لبنان​ وعودة السلام الى ربوعه والعزة لشعبه".

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