حسن مراد: لا يمكننا بناء وطن المؤسسات وبعضنا يرهن قراره للخارج

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏لا يمكننا بناء وطن المؤسسات الفعلية وبقرارات سيادية توقف الهدر وتكافح ​الفساد​، وبعضنا يرهن قراره للخارج والغارقون في كيل الاتهامات على وسائل التواصل لكل الناس يزيدون الشرخ وكل ذلك لا يشكل جسر عبور لوطن أفضل"، مشدداً على أننا "شعب مقاوم ولدينا القدرة على ​البناء​ كما على التحرير والإنتصار".

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