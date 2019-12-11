ترامب عن اتهامات الديمقراطيين سعيًا لعزله: مثيرة للسخرية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، باتهامات الديمقراطيين له، سعيا لعزله، وقال إنها «تثير السخرية».

واعتبر «ترامب» نفسه، ردا على الادعاءات التي تعرض لها من جانب الديمقراطيين، بأنه ضحية «مطاردة الساحرات»، بحسب تغريدات له على موقع «تويتر».

وتابع في تغريدة أخرى: «قال جيرلود نادلر لتوه إنني ضغطت على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020»، هذا مثير للسخرية، وهو يعلم أن هذا غير صحيح، لقد قال كل من رئيس ووزير خارجية أوكرانيا مرات عديدة إنه «لم يكن هناك ضغط». ويعرف كل من نادلر والديمقراطيين ذلك، لكنهم يرفضون الاعتراف!.