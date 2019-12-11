زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يتحدث عن "محاكمة سريعة" لترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مجلس النواب الأميركي يصوت على مساءلة ترامب الأسبوع المقبل.

ويضع هذا السيناريو ماكونيل في خلاف مع ترامب، وهو جمهوري أيضا. ويدعو ترامب إلى محاكمة كاملة بحضور الشهود، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جو بايدن في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مساءلة ترامب الأسبوع المقبل، بعد الكشف عن التهم الرسمية الموجهة إليه الثلاثاء.

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ويواجه ترامب تهمة "خيانة" البلاد من خلال استغلال السلطة، في محاولة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن، وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020، وتهمة عرقلة تحقيق الكونغرس الأميركي في الفضيحة.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وسعى لجعل تحقيق المساءلة بقيادة الديمقراطيين فرصة لحشد أنصاره، وهو يحاول الفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.