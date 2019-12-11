شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على مد مترو الأنفاق لشبين القناطر.. والحكومة: صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد العزيز محمد الصفتي، بشأن مد مترو الأنفاق من مدينة المرج إلى مدينة شبين القناطر – محافظة القليوبية، علي أن يتم إعداد دراسة اقتصادية عن مدي جدوي المشروع وإمكانية تنفيذه.

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للأنفاق، إن هناك خطاب من وزير النقل للمجلس، بأن أي محافظة تريد عمل مشروعات جر كهربائي لابد أن يتم عمل مقايسات وألا يقل عن عشرة آلاف راكب.

وبشأن مد مترو الأنفاق من مدينة المرج إلى مدينة شبين القناطر – محافظة القليوبية، قال إنه لا يمكن المد بعد المرج الجديد، لأن الخط الأول آخره المرج في الازدواج وعليه كثافة كبيرة جداً، وطاقته الاستيعابية نهايته المرج الجديدة، كما أن المد لشبين القناطر فيه صعوبة بسبب أن يحتاج أعمال نزع ملكية كبيرة، لأن منازل الأهالي علي نفس الشريط.

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وتابع ممثل الحكومة، قائلا: "يوجد خط سكة حديد وجاري ازدواجه وتطويره، وهذا الموضوع يحتاج دراسة إقتصادية من المحافظة، والكلام دا تم السنة الماضية وقررت تطوير خط السكة الحديد بدلا من مد المترو".

فيما صوتت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالموافقة علي الطلب، علي أن تقوم المحافظة بإعداد دراسة عنه، وأوصت بسرعة تطوير السكة الحديد من المرج حتي شبين القناطر.