"اقتراحات البرلمان" توصي بسرعة رصف الطرق الرئيسية والداخلية بمركز الفشن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنةالاقتراحات والشكاوي بمجلس النوابد خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي أبو دولة، بشأن رصف الطرق الرئيسية والداخلية بمدينة الفشن محافظة بنى سويف. وأوصت لجنة الاقتراحات هيئة الطرق والكباري ومحافظة بني سويف، برد الشيء لأصله في الطرق وإدراجها في الخطة العاجلة للتنفيذ في شهر أبريل القادم. وأكد ممثلو الحكومة من هيئة الطرق والكباري أن هناك طرق تحتاج لتأهيل ورصف بالفعل، ومدرجة في الخطة وتحتاج لتوفير الاعتمادات المالية. Advertisements فيما قال النائب علي أبو دولة، إن هناك تقصير من مسئولي الحكومة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحصر الطرق التي تحتاج لتقويم وتأهيل، مستطردا: "الطرق في مركز الفشن لا تصلح للاستخدام الآدمي، والمسئولين في الحكومة لا يعملون بنفس المستوي والسرعة التي يعمل بها رئيس الجمهورية".

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