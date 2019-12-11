شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون ضد قمع أردوغان: يوجد فى سجون تركيا 11 ألف سيدة و700 طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على مظاهرة خرجت فى كندا تندد بممارسات رجب طيب أردوغان وانتهاكاته ضد حقوق الإنسان فى تركيا، حيث نظم نشطاء فى كندا وقفات احتجاجية ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا على يد حكومة أردوغان.

ونظمت إحدى المنظمات الحقوقية وقفة فى مدينتى تورنتو وكيتشنر، لتسليط الضوء على الظلم الذى يتعرض له الشعب التركى، وتناولت أسماء الصحفيين المعتقلين فى سجون أردوغان.

وندد المشاركون بممارسات رجب طيب أردوغان بعد تعرض عشرات الآلاف للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيل والاعتقال والاختفاء القسرى والفصل التعسفى من الوظائف، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى 15 يوليو 2016 على حد قول الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ انقلاب تركيا يوجد أكثر من 30 ألف شخص فى السجون بتهمة المشاركة فى تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين فى العالم والذى يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل، كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدنى وعسكرى من عملهم.