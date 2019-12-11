حسين الزناتى: ورش فنية وعرض جديد لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين غدا بالنقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إن مسرح النقابة سيشهد غدا الخميس عرض فنى جديد لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم فى السابعة مساء ويقيمهما فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى. وأضاف الزناتى، فى بيان له أن الدخول سيكون بالمجان ويسبق عرض مسرح العرائس ورشة فنية للأطفال فى الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل. وأوضحت لاميس الشرنوبى مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، أن الأنشطة الفنية الذى تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبنائهم تأتى فى إطار التعاون الذى وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، تساهم فى توعية النشء، وتقدم لهم نماذجاً إيجابياً وبث روح الانتماء، والتسامح، والتعايش مع الآخر.

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