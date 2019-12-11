شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب": منتدى شباب العالم يؤكد تحقيق الأمن والسلم على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، رسالة سلام لكل شعوب الأرض، مفادها، أن الدولة المصرية تتمتع بالأمن والأمان فى المنطقة الأكثر أحداثا على الصعيد الإقليمي بل والدولى.

وأوضح الطماوى، أن أجندة فعاليات المنتدى الذى سيعقد خلال الأيام المقبلة، تلقى الضوء على عدد من أبرز القضايا التى تشغل العالم وليس المنطقة فحسب، ومنها التغيرات المناخية التي تشكل خطرا علي شعوب العالم، ونتائجها على أرض الواقع، والاستماع لأفكار الشباب فى هذا الصدد من مختلف الدول حول التعامل معها، ومن ثم يتم تكوين رؤية بشأنها.

وتابع: من أبرز القضايا أيضا التحول الرقمى، وكيف تتجه كل الدول الآن لنظام الرقمنة، وكيف يساهم هذا النظام فى تطوير الخدمات وتحسبنها، وفي نفس الوقت فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى، بالإضافة لقضايا المرأة وتحديات السلم والأمن الدوليين ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى، وكل تلك الموضوعات تشكل محاور رئيسة في ذهن قادة الدول وشباب العالم التي تسعى للأمن والسلام التقدم لشعوبهم بل للعالم أجمع.

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وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية، إلى أن انعقاد منتديات شباب العالم، دليلا على قيام مصر بدور فعال بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف والتغيير المناخي، باعتبار ذلك من أهداف الأمم المتحدة و لتحقيق صالح الشعوب، كما يؤكد عودة مصر إلى دورها الريادي دوليا وإقليميا.