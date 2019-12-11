شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين الدين: واعظات الأزهر صمام أمان الأسر المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه مع مجموعة من واعظات الأزهر الشريف، وذلك في إطار دعمهن لتكثيف التوعية المجتمعية، وتأكيده أن الأزهر الشريف يعقد آمالًا كبيرة على الواعظات في نشر الوسطية والاعتدال التى تعلموها في الأزهر الشريف، لاسيما التي تمس المرأة والأسرة والطفل.

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واعتبر " زين الدين " فى بيان أصدره اليوم، أن واعظات الأزهر الشريف صمام أمان لتحقيق الاستقرار داخل الاسر المصرية معلنا تأييده التام لتأكيد الدكتور أحمد الطيب بأن هذه التجربة الجديدة والتي انحاز لها واطمأن لنتائجها جاءت في توقيتٍ حرج تمر به الأسرة والمجتمع المصري، وأن الاستعانة بواعظات أزهريات في إطار إيجاد مفهوم جديد للفتوى النسائية يحقق التواصل الأمثل مع السيدات في الريف والحضر للتعريف بأمور الدين مؤكدًا نجاح التجربة.

وناشد " زين الدين " فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتقديم جميع أنواع الدعم المادى والمعنوي لواعظات الأزهر الشريف بعد النجاحات الكبيرة والملموسة التى نجحن فى تحقيقها لصالح المجتمع والأسر المصرية، مطالبا من واعظات الأزهر الشريف بتوعية الأسر المصرية بكل ما يتعلق بأمور الدين والقضايا والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية، خاصة أن الأزهر الشريف يحظى بثقة ومكانة كبيرة ومرموقة فى قلوب وعقول المصريين.