ننشر جداول امتحانات الترم الأول للمدارس في 13 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تستعد وزارة التربية والتعليم بمختلف مديرياتها على مستوى المحافظات المصرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي خلال الفترة القادمة.

وينشر الخليج 365 بالمواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة

قال الدكتور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي لجميع صفوف النقل بالمدارس، مضيفًا لمصراوي أن الامتحانات ستبدأ يوم 29 ديسمبر الجاري وتنتهي قبل أجازة الفصل الدراسي الأول.

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الجيزة

تبدأ الامتحانات في مدارس محافظة الجيزة يوم 4 يناير المقبل، وتنتهي 23 من الشهر نفسه.

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الإسكندرية

تبدأ امتحانات التعليم العام والفني في 28 ديسمبر الجاري وتنتهي 23 يناير

لمزيد من التفاصيل:

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وبالنسبة لـ10 محافظات أخرى هي يمكن الاطلاع على جداولها كما يلي:

كفر الشيخ

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قنا

سوهاج

الدقهلية

الوادي الجديد

المنوفية

الغربية

الشرقية

الفيوم

القليوبية

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