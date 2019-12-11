إعدام اثنين والمؤبد لآخرين متهمين بقتل ابن عمهم في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراح، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بمعاقبة 6 أشخاص أبناء عم، الإعدام لاثنين، والمؤبد لاثنين، والسجن المشدد لشخص، وبراءة الأخير، بتهمة قتل نجل عمهم وإصابة

تعود أحداث القضية إلى مارس عام 2019، عندما افتعل كلًا من "حسن.م.م"، وشقيقه "علي"، و"محمد.س.م"، و"أبوالحسن.ش.م"، وشقيقه "أشرف"، ووالدهما "شاذلي. م"، مشاجرة مع أبناء عمتهم، بقرية القلعة بمركز قفط، جنوبي قنا، بسبب خلاف على الميراث، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية وأثاروا الفزع والرعب في القرية، وقتلوا ابن عمهم "حسن. ح"، 75 عامًا، وأصابوا محمد أشرف عماري، وفروا هاربين.

وبضبطهم ومحاكمتهم، أصدرت المحكمة قرارها السابق، بإعدام المتهمين الأول والسادس، والمؤبد للثاني والرابع، والسجن المشدد للثالث 15عامًا، وبراءة الخامس.

