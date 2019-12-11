الآلاف في مسيرة من أجل المناخ بسيدني مع استمرار حرائق الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا- (د ب أ):

احتشد الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية، مطالبين حكومة المحافظين باتخاذ إجراء جاد وعاجل بشأن تغير المناخ، حيث مازال التلوث الدخاني يخيم على المدينة، ولا تزال حرائق الغابات المدمرة مستعرة.

ومنذ أسابيع، تخيم طبقة سميكة من الدخان على سيدني بسبب العديد من حرائق الغابات الضخمة في مختلف أنحاء المدينة الساحلية، مما أسفر عن تلوث الهواء، على نحو أسوأ 11 مرة من المستويات "الخطيرة" القياسية.

ونظم أكثر من سبعة آلاف شخص مسيرة أمام مقر مجلس بلدية سيدني مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وقد بدأ هاشتاج "#سيدني تختنق" ينتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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ووصل كثير من المشاركين وقد ارتدوا أقنعة الوجه، وهو توجه انتشر مؤخرا لمواجهة التلوث في أكثر مدن أستراليا من حيث الكثافة السكانية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أفعلوا شيئا"، "من "أجل أحفادي"، "تغير المناخ حالة طارئة للصحة العامة".

وتم تنظيم المسيرة الاحتجاجية بهدف ممارسة ضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن المناخ وزيادة التمويل لخدمات الإطفاء التي استنفدت مواردها، وأيضا معالجة قضايا خطيرة، أثيرت بسبب الدخان السام الذي يكتنف أنحاء المدينة منذ أسابيع، بحسب المنظمين.