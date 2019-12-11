شهدت مدينة دبي، اليوم الأربعاء، أمطاراً غزيرة، فيما ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. فيديو: ودعا المركز الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الأودية وجريان المياه. Advertisements وأدى ذلك إلى بطء حركة السير خاصة مع ذهاب طلاب المدارس والجامعات إلى مؤسساتهم التعليمية لتقديم امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020 والموظفين إلى دوامهم. الفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020 والموظفين إلى دوامهم. وفيما يلي مشاهد بالفيديو لسقوط الأمطار في أم القيوين ورأس الخيمة والشارقة والظفرة ودبي:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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