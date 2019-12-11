الزياني يلقى البيان الختامي في قمة الخليج

ألقى عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40، التي عقدت في الرياض امس الثلاثاء وذلك في آخر حضور له كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي قبل أن يتسلم المنصب الدكتور نايف الحجرف، من دولة الكويت، والذي تمت تسميته والاتفاق عليه

في الاجتماع الوزاري التحضيري في الرياض.

ويشغل الدكتور نايف الحجرف منصب وزير المالية في الكويت، كما شغل العديد من المناصب قبل توليه حقيبة الوزارة منها رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في

الكويت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض.



كما شغل رجل الاقتصاد الكويتي، مستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول.