ماكرون يدعو رئيس مالي لحضور اجتماع في فرنسا لقادة دول الساحل الأفريقي

سلم المبعوث الفرنسي الخاص إلى دول الساحل الإفريقي، كريستوف بيجو، دعوة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون لرئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا؛ لحضور قمة تجمع قادة دول الساحل الأفريقي الخمس، بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، المقرر بمدينة "بو" غربي فرنسا في 16 ديسمبر الجاري.
سيكون حاضرا مع وزيري الشئون الخارجية والدفاع، ورئيسي الأركان والاستخبارات.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن هذه القمة ستبحث الدعم العسكري الفرنسي للدول الخمس في حربها ضد الجماعات المتطرفة.. مضيفا أنه في 16 ديسمبر بمدينة "بو" الفرنسية، ستكون الصيغة "1 + 4" وهذا يعني أن كل رئيس دولة
وكان المبعوث الفرنسي قد سلم، من قبل، دعوة رسمية إلى رئيس النيجر محمد يوسف لحضور القمة التي تأتي بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي /ناتو/ في "واتفورد" بانجلترا، وبعد تسعة أيام من مقتل 13 جنديا فرنسيا في تصادم مروحيتين خلال عملية ضد المتطرفين في مالي.
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