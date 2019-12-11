حكومة سول: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية

جددت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقفها المتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بغض النظر عن العلاقات بين الكوريتين.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الوحدة لي سانج-مين، قوله خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم إن الحكومة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للرضع والأطفال والنساء الحوامل في

كوريا الشمالية بغض النظر عن الظروف السياسية والعسكرية والعلاقات بين الكوريتين.



وأضاف أن الحكومة تعتقد بأن هناك إجماعًا محليًا ودوليًا على تقديم مثل هذه المساعدات الإنسانية بغض النظر عن العلاقات بين الكوريتين.



وردًا على انتقادات بعض وسائل الإعلام ضد قرار الحكومة بتقديم المساعدات الإنسانية

لكوريا الشمالية في الوقت الذي تصعد فيه بيونج يانج حدة التوتر العسكري، قال المتحدث "لي"، إنه من غير المناسب إثارة هذه الانتقادات.



وقررت الحكومة مؤخرًا تقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق التعاون بين الكوريتين، من أجل مشروع منظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأم والطفل في كوريا الشمالية.

وهذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها حكومة مون جيه-إن المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية عبر منظمة دولية منذ تنصيبها.

