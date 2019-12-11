إصابة 4 فلسطينيين واعتقالات بالضفة وإطلاق النار بغزة

أُصيب أربعة فلسطينيين بجراح إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية عليهم خلال محاولتهم الدخول إلى مناطق 48 عبر الفتحات الموجودة في جدار الفصل قرب قرية نزلة عيسى شمال طولكرم شمال الضفة الغربية. وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العشرات من العمال الفلسطينيين .. فيما تولت طواقم الهلال الأحمر نقل الإصابات إلى المستشفى وتمت معالجة المصابين بالاختناق ميدانياً. وكثفت قوات الاحتلال تواجدها في محيط الجدار لمنع العمال من الدخول.. فيما استنكرت النقابات العمالية الفلسطينية الموحدة بطولكرم اعتداءات قوات الاحتلال على العمال. من جهة أخرى أطلقت زوارق الاحتلال النار فجر اليوم صوب مراكب الصيادين بخان يونس جنوب قطاع غزة. Advertisements على صعيد متصل اعتقل جيش الاحتلال 11 فلسطينياً في مختلف مناطق الضفة. اقرأ أيضاً... قوات الاحتلال تداهم الضفة وتعتقل 5 فلسطينيين وقال شهود إن زوارق الاحتلال استهدفت الصيادين في ساعات الفجر الأولى داخل المنطقة المسموح الصيد بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات شبه يومية على الصيادين خلال عملهم في بحر غزة.

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