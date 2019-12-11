50 جريحاً في هجوم قرب قاعدة أميركية في أفغانستان

ذكر مسؤولون أن حوالي 50 مدنياً أصيبوا في هجوم استهدف منشأة طبية بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان صباح اليوم الأربعاء.

ووقع الهجوم الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) بالقرب من منشأة طبية قريبة من بوابات المدخل الجنوبي لقاعدة "باجرام" العسكرية، حسبما ذكر حاكم منطقة باجرام، عبد الشكور قدوسي.

وقال حاكم المنطقة إن سيارتين مفخختين انفجرتا قبل أن يتمكن مهاجمون آخرون من التسلل إلى المنشأة التي لا تزال تحت الإنشاء. واستمر إطلاق النار على مدار ساعتين.

وعثر على سيارة مفخخة لم يتم تفجيرها في موقع الحادث.

وأكد متحدث باسم بعثة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان نبأ الهجوم، وقال في بيان إن الهجوم استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء تهدف إلى مساعدة الأفغان الذين يعيشون بالقرب من القاعدة.

وأوضح البيان أنه "تم احتواء الهجوم وصده سريعاً" من قبل قوات أفغانية وشركاء في التحالف.

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وبحسب البيان، لم تقع إصابات ضمن القوات الأميركية، أو قوات الناتو وكانت قاعدة باجرام آمنة خلال الهجوم.

وتعد قاعدة باجرام التي تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال العاصمة الأفغانية كابول، أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في البلاد.

وأضاف قدوسي أن القوات الدولية قامت بتطويق المنطقة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عموداً من الدخان الرمادي يتصاعد من المنطقة.

ولم ترد على الفور معلومات عن عدد الضحايا. وقال مسؤولون محليون إنه لم يتم تحديد عدد منفذي الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، حتى الآن.

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