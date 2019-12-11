كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى في جازان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى في جازان بالسعودية، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المقذوفات العسكرية أطلقتها الميليشيات الحوثية.

وباشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس، عددًا من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون، مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأشار المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إلى أن عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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وفي سياق متصل، تنوعت أساليب الخروقات والانتهاكات للميليشيات بحق المدنيين منذ اللحظات الأولى لدخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ.

ولم تقتصر جرائم المليشيات إلى هذا الحد بل عمدت إلى الاستهداف المباشر للمواطنين وزرع حقول الألغام المنتظمة والعشوائية والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية ومزارع المواطنين، وسقط على إثرها مئات القتلى وآلاف الجرحى المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

ومرّ عام من الهدنة الأممية العقيمة التي زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة، ولم توفر لهم الهدنة أي حماية من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي.

