كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إغلاق مطار ليفربول في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، المطار الرئيسي لمدينة ليفربول، بعد انحراف طائرة خاصة عن أحد المدارج.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن متحدث باسم مطار جون لينون في المدينة الواقعة غربي بريطانيا، قال إن الحادث لم يؤد إلى إصابة أي شخص.

ووقع الحادث، عندما انحرفت طائرة خاصة تحمل 3 من أفراد الطاقم وراكبا واحدا، عن مسارها على المدرج، بعدما هبطت صباح الأربعاء.

وبحسب متحدث باسم مطار جون لينون، أن الحادث أثر على استقبال طائرات مشجعي ليفربول القادمة من النمسا، بعد لقاء ريد بول سالزبرغ في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث تم تحويل رحلاتهم.

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وأوضح المصدر: "يمكننا أن نؤكد أن الحادث وقع في السادسة هذا الصباح، عندما انحرفت الطائرة عن مهبطها. لا أحد أصيب والمدرج أغلق حتى الظهر والمطار يتعامل مع الحادث".

وطالب المتحدث المسافرين من المطار بالاتصال بشركات الطيران التي حصلوا من خلالها على تذاكرهم.

وتم تحول الرحلات القادمة إلى المطار، بما فيها التي تقل جماهير ليفربول من النمسا، إلى مطار مانشستر، فيما تم إلغاء بعض الرحلات.

وحقق ليفربول فوزا مهما خارج الديار، الثلاثاء، بهدفين نظيفين على ريد بول سالزبرغ، وتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.