كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "بومبيو" يحذر روسيا من التدخل الأجنبي

قال وزير الخارجية مايك بومبو اليوم الأربعاء، إن أي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية "غير مقبول" وحذر روسيا ودول أخرى من أن إدارة ترامب ستحمي نزاهة التصويت. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || المحتجون اللبنانيون يقطعون الطرق الرئيسية في طرابلس

ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، اليوم الأربعاء، أن عدد من المحتجين اللبنانيين، قطعوا عدة طرق رئيسية وفرعية في مدينة طرابلس شمالي البلاد، كما أغلقوا بعض الطرق في الأحياء الداخلية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تهدد بإغلاق قاعدة أنجرليك الجوية

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في بيان، أن أنقرة قد تصر على أن تغادر الولايات المتحدة قاعدة أنجرليك الجوية إذا واصلت واشنطن العقوبات التي هددت بها، ردًا على شراء تركيا لمنظومة إس 400.

Advertisements