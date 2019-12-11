استئنافية الحسيمة تقضي بالإعدام على المتهمين الرئيسيين في جريمة “بادس”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الحسيمة، بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين في جريمة “بادس”، اللذين أدينا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية، وإخفاء جثة شخص مجني عليه، والسرقة الموصوفة، على خلفية ذبح شخصين من الوريد إلى الوريد، شهر مارس الماضي.

وقضت المحكمة أمس الثلاثاء، بإدانة متهمين آخرين بالحبس سنة، وثمانية أشهر، موزعة على كل واحد منهما، بعد متابعتهما بعدم التبليغ عن جريمة.

وكانت عناصر أمن الحسيمة قد عاينت، في شهر مارس الماضي، جثتي شخصين من جنس ذكر، تحملان جروحا غائرة على مستوى العنق، ما خلف حالة استنفار لدى مختلف المصالح الأمنية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في “بوعرفة”، بعدما كانا قد لاذا بالفرار على متن سيارة من نوع ” مرسيديس 207”، فيما تم إلقاء القبض على المتهمين الآخرين، في وقت لاحق.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن دوافع الجريمة ترجع إلى خلاف وقع بين الضحيتين، والمشتبه فيهم حول مسروقات تحصلوا عليها بعد اقتحامهم لمجموعة من المنازل في الحسيمة، وأجدير.