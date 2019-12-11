موسوعة غينيس للأرقام القياسية “تكذب” تامر حسني بعد إعلانه تحقيق رقم قياسي جديد”

أحرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أخيرا، الفنان المصري تامر حسني، بخصوص ادعائه دخوله الموسوعة باعتباره “الفنان الأكثر تأثيرا، وإلهاما في العالم”، إذ نفت صحة ذلك في بيان توضيحي.

وأفادت موسوعة غينيس، أن ما تم الترويج له بأن تامر حسني حقق لقب “الفنان الأكثر تأثيرا، وإلهاما في العالم”، ليس صحيحا باعتبار أن الموسوعة لا تقيس الإنجازات، التي لا تتبع معايير واضحة ودقيقة، وأن المصنفة منها تكون قابلة للقياس، والكسر، والتقييم للتأكد من صحتها.

وأشارت الموسوعة، إلى أن إنجاز تامر حسني، يتعلق بجمهوره، الذي كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس لـ”أكثر عدد مشاركات على لوحة الإعلانات” وذلك في مارينا مول أبوظبي، في الإمارات.

وكان تامر حسني، قد أعلن، قبل أيام، عن تحقيقه رقما قياسيا جديدا، كأكثر فنان ملهم في العالم، حسب مقاييس موسوعة غينيس العالمية.

وبخصوص إنجاز تامر، فإن جمهوره، من زوار مارينا مول أبوظبي، استطاع تحقيق 12086 مشاركة في لوحة إعلانات.