الرجاء يستقبل “الماط” في أول ظهور مع السلامي في البطولة الاحترافية

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء، مساء اليوم الأربعاء، مباراة مؤجلة عن الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية، بين فريق الرجاء الرياضي، وضيفه المغرب التطواني.

وتمثل المواجهة الظهور الأول لجمال السلامي مع الفريق الأخضر في البطولة، وهو الذي قاد النسور في 3 لقاءات، توزعت بين كأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الرجاء عن تحقيق فوزه الثالث في البطولة، علما أنه خاض 4 مباريات فقط، فاز في مناسبتين، وتعادل في لقاء وحيد، بينما مني بالهزيمة في مباراة واحدة.

Advertisements

ويحتل الفريق البيضاوي المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط، إذ أحرز خط هجومه 6 أهداف، بينما اهتزت شباكه في مناسبتين.

أما المغرب التطواني، فيدخل المواجهة بهدف الحفاظ على الصدارة المؤقتة، التي يحتلها بـ15 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات، و3 تعادلات، في حين تعرض لهزيمته الوحيدة في الجولة الماضية أمام الفتح الرباطي.

وأحرز الخط الأمامي لـ”الماط”، خلال المباريات الـ8، التي خاضها، 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.