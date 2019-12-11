إردان يرفض طلب شحادة بزيارة الأسير أبو مخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، طلب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، إمطانس شحادة، زيارة الأسير السياسي، إبراهيم أبو مخ، بعد تدهور حالة الأخير الصحية، في الآونة الأخيرة.

وكان شحادة قد طلب أن يرافقه طبيب مختص لمعاينة حالة الأسير أبو مخ داخل السجن.

وعقب النائب شحادة على الرفض بالقول إن "قضية الأسرى هي قضية أساسية وجوهرية في لب العمل السياسي، ومنع الزيارة يأتي استمرارًا للنهج التعسفي والعنصري الممنهج".

وأضاف أن "منع الزيارة يتناقض مع القانون الدولي وحقوق الأسرى الإنسانية الأساسية، ويندرج ضمن النهج الذي تمارسه المؤسسة ضد الشعب الفلسطيني".