الجيش الليبي يكشف عن تحضيرات في مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن إمتلاك الجيش معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة لإستقبال آليات عسكرية تركية .



وقال المسماري في مقابلة مع قناة العربية، أن الدعم التركي للميليشيات في طرابلس تحول من السر إلى العلن، مؤكدا أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني إقليمية وليست محلية فقط. وتابع المسماري: "وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن حان وقت البندقية".

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وبالتزامن مع ورود أنباء عن استعداد الجيش الليبي للدخول إلى طرابلس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج إذا طلب الأخير ذلك.

وقال الرئيس التركي إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة طرابلس.

وأضاف أردوغان في تصريح تلفزيوني: "فيما يتعلق بإرسال جنود.. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، على حد قوله.