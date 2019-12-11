- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب برد حاسم وجماعي على داعمي الإرهاب والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برد جماعي وحاسم على الدول الداعة للإرهاب .
وقال، الأربعاء، إن المنطقة تحتاج "لرد حاسم وجماعي على الدول الداعمة للإرهاب".
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى إفريقيا للسلام والتنمية الذي تستضيفه أسوان جنوب مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يطالب برد حاسم وجماعي على داعمي الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.