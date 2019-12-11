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شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر يرد على جميح ويذكره بأبجديات العمل الدبلوماسي والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
وجه وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، رداً نارياً إلى سفير اليمن لدى اليونيسكو، محمد جميح، على خلفية إنتقاد وجهه جميح للوزير عسكر ونشره على حسابه في تويتر .
وقال عسكر في تغريدة له بتويتر رداً على إنتقاد جميح، "كيف يمكن إقناع سعادة سفير محترم نعزه ونقدره ان من أبجديات عمله الدبلوماسي ان هناك قنوات رسمية يمكن من خلالها الإجابة على اي تساؤلات مشروعة او غير مشروعة؟!" .
وأضاف "كيف يمكن الحفاظ على قيم الدولة في اذهان الناس اذا مزقت أوردتها على يد بعض رجالها، لهثًا وراء جموح زائف! أفيدونا أثابكم الله" .
وكان جميح قد إنتقد وزير حقوق الإنسان على خلفية تكريمه مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، تحت مزاعم أن اللواء شلال ورد أسمه في تقارير دولية وانه مرتبط بجرائم إغتيال .
وجميح هو صحفي، وتحول إلى دبلوماسي بقرار صادر عن رئيس الجمهورية قضى بتعيينه سفيراً لليمن لدى اليونيسكو .
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