شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تُسلط الضوء على المآسي التي تواجهها العمال خلال تشييد ملاعب قطر والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يواجه آلاف العمال في قطر مآسي كبيرة فقد سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على هذه المآسي والتي واجهها العمال خلال تشييد ملاعب قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم للأندية في عام 2020.



وكشفت الصحيفة المعاناة التي يعانيها العمال قبل أيام قليلة من وصول لاعبي فريق نادي ليفربول الإنجليزي إلى الدوحة لخوض غمار البطولة.

حيث قالت أن جماهير الفريق الإنجليزي ستبدأ في التوافد إلى قطر لمتابعة البطولة الأسبوع الجاري، وذكرت الجارديان أنه ولسوء الحظ سيكون من السهل نسيان آلاف العمال من دول فقيرة الذين شيدوا هذه الملاعب الفارهة.

وحينما تجلس الجماهير الإنجليزية على مقاعد ملعب خليفة الدولي بالدوحة، حيث يلعب ليفربول أول مبارياته، لن يدركوا أن عشرات العمال الذين جددوا هذا الملعب تم تسكينهم في أماكن قذرة شديدة الازدحام.

ويوضح تقرير الجارديان أن هؤلاء العمال تقاضوا أجرا أقل مما وعدوا به، فيما تم احتجاز جوازات سفرهم حتى لا يمكنهم ترك الوظيفة أو مغادرة الإمارة الخليجية الغنية، متروكين للعمل الإجباري وشكل جديد من العبودية، بحسب وصف منظمة العفو الدولية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم السبت أن ملعب المدينة الجامعية سوف يستضيف ليفربول يوم 18 ديسمبر، لم يكن على أتم الاستعداد.

وفي يونيو، مات العامل من نيبال رابتشاندرا رومبا (24 عاما)، بعدما فقد القدرة على التنفس في معسكر للعمال على ضواحي العاصمة القطرية الدوحة. كان متخصصا في التعامل مع السقالات التي تحمل العمال في ملعب المدينة التعليمية.

وبعد ستة أشهر من موته، لم تتلقى زوجته أي تعويضات من الحكومة القطرية.

وتقول زوجته نيرمالا باكرين، للجارديان، وهي جالسة الحزن يغطي ملامح وجهها بغرفة صغيرة في كاتماندو عاصمة نيبال، إن ابنها صاحب الست سنوات يعاني من أجل تقبل فكرة غياب والده.

وتضيف "يستمر في السؤال عن مكان والده. متى سيأتي؟ لماذا توقف عن الاتصال؟".

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وذكرت أيضًا أنه في الأسابيع الأخيرة تواصل معها مدير زوجها الراحل في العمل، وحاول إقناعها بقبول تعويض قيمته 7 آلاف ريال قطري (1400 دولار تقريبا).

وقالت إنها شعرت بالخوف "قلقة على سلامتي. استخدم لغة تهديد في حديثه معي".

وتواصلت الجارديان مع المدير التنفيذي لنادي ليفربول، بيتر مور، والذي قال "ندعم فكرة التحقيق في أي حالة وفاة غير متوقعة، وأن العائلات المكلومة يجب أن تتلقى العدالة التي تستحقها".

ولم تكن تلك حالة الوفاة الوحيدة خلال عمليات بناء ملاعب كأس العالم، فقد مات 11 عاملا خلال عام 2018 فقط.

ومن بين الوفيات جاء الحديث الرسمي من قطر أن 10 حالات كانت غير مرتبطة بظروف العمال، وتم إرجاعها إلى توقف القلب المفاجئ، أو فشل في التنفس.

ولم تنشر أي بيانات حول الوفيات في العام الحالي 2019، حتى الآن.

وكانت الجارديان تواصلت العام الماضي مع عائلات 5 عمال ملاعب لقوا مصرعهم، وبينهم رومبا. وقالت عائلتان إنهما لم يتلقيا أي تعويضات من قطر، فيما تلقت 3 أسر تعويضات بعد نشر الصحيفة البريطانية تقريرها عنهم العام الماضي.

وأضافت لا يمكن للفقراء مثلنا توقع الحصول على تعويضات" يقول جوهورال إسلام، الذي توفي أخيه في أغسطس عام 2018. ويضيف الشاب من بنجلاديش "حكومة قطر لا تتعامل معنا كبشر".

وتقول اللجنة القطرية المسئولة عن التعامل مع تلك الحالات في بيان إن التعويضات تكون فقط لمن مات في حادث عمل.

وأشارت الجارديان إلى أن لاعبي ليفربول وغيرهم من المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، يجب أن يدركوا أن العمال المهاجرين ماتوا من أجل تلك الملاعب التي سيركضون عليها.

وكانت حكومات دول الهند ونيبال وبنجلاديش أظهرت أرقام القتلى من عمالهم في قطر. على الأقل هناك 1025 عاملا من نيبال ماتوا بين عامي 2012 و2017. وفي عام 2018، مات 149 عاملا من بنجلاديش. وفي الفترة من 2012 وأغسطس 2018 مات 1678 عاملا هنديا.