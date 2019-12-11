شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل عناصر من ميليشيا الحوثي في غارة جوية للتحالف بصعدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
لقي قياديان من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم مصرعهم في محافظتي صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء.
وقالت مصادر ميدانية وفقاً لـ”سكاى نيوز”: إن قائد كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي جعفر عبد الله هبره، وعدداً من مرافقيه، لقوا مصرعهم بغارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في جبهة كتاف بمحافظة صعدة.
كما قُتل وجُرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة.
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