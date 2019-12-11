شكرا لقرائتكم خبر عن الجراد الصحراوي يلتهم المحاصيل في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وألحق الجراد أضرارا بالغة بمحاصيل القطن والقمح والذرة، ومحاصيل أخرى في إقليم السند جنوبي البلاد منذ يونيو الماضي.
وساعدت ظروف الطقس المناسبة وتأخير الرد من قبل السلطات، الجراد على التكاثر وشن هجمات من الصحراء على مناطق المحاصيل وبلدات قريبة.
وكانت أسراب من الجراد التي وصلت إلى مكان انعقاد حشد سياسي في أكتوبر الماضي حظيت باهتمام إعلامي واسع.
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