شكرا لقرائتكم خبر عن الجراد الصحراوي يلتهم المحاصيل في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

كثفت السلطات الباكستانية جهودها لمواجهة غزو الجراد الصحراوي في واحدة من أفقر مناطق البلاد، حيث يأكل ملايين الجراد المحاصيل، مما يثير مخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي.

وألحق الجراد أضرارا بالغة بمحاصيل القطن والقمح والذرة، ومحاصيل أخرى في إقليم السند جنوبي البلاد منذ يونيو الماضي.

وساعدت ظروف الطقس المناسبة وتأخير الرد من قبل السلطات، الجراد على التكاثر وشن هجمات من الصحراء على مناطق المحاصيل وبلدات قريبة.

وكانت أسراب من الجراد التي وصلت إلى مكان انعقاد حشد سياسي في أكتوبر الماضي حظيت باهتمام إعلامي واسع.