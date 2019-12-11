شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: زيارة نائب برازيلي للمستوطنات انتهاك للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رفضه للزيارة التي قام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي "إدواردو بولسونارو" والوفد المرافق له إلى مستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وأوضح السلمي في بيان له اليوم أنه وجّه رسالةً مكتوبةً إلى رئيس مجلس النواب البرازيلي تؤكد على إدانة البرلمان العربي ورفضه التام لهذه الزيارة باعتبارها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشجع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على التمادي في سياسة الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض.

وأضاف أن هذه الزيارة تتناقض مع التزام البرازيل بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التزام مجلس النواب البرازيلي بمبادئ القانون الدولي وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا مجلس النواب البرازيلي لمراجعة موقفه والعدول عن مثل هذه الزيارات لما تمثله من تحدٍ للإجماع الدولي بشأن رفض الاستيطان، وتحول جذري في المواقف التاريخية للبرازيل تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام.