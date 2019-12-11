الكنيست الإسرائيلي يصادق على حل نفسه توطئة لإجراء جولة انتخابية جديدة

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/12/11 01:59 م بتوقيت أبوظبي
نتنياهو وبيني جانتس فشلا في تشكيل حكومة
صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه استعدادا للتوجه إلى انتخابات في الثاني من مارس/آذار المقبل.
وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان إن "الكنيست صادق بأغلبية 50 نائبا بالقراءة التمهيدية على حل نفسه"
وسبق أن وافقت اللجنة المنظمة للكنيست، الأربعاء، على وضع مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وينبغي على مشروع القانون أن يمر في ثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا.
ورجحت محطات التلفزة الإسرائيلية أن يتم التصويت على مشروع القانون بصورة نهائية منتصف هذه الليلة ما لم تحدث مفاجأة تمكن أحد أعضاء الكنيست من تشكيل حكومة تحظى بتأييد 61 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية " في ظل استمرار المأزق السياسي، من المتوقع أن يصادق الكنيست اليوم بالقراءات الثلاث على مشروع قانون ينص على حله وإجراء انتخابات عامة في الثاني من مارس/ آذار القادم".
وفي حال تقرر إجراء الانتخابات فإنها ستكون الثالثة في غضون عام حيث جرت انتخابات في إبريل/نيسان تلتها انتخابات في سبتمبر/أيلول.
وكان حزب "الليكود" اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة بيني جانتس تقدما أمس بمشروع قانون حل الكنيست ما يشير إلى أن حله بات محتوما.
وأشار استطلاع أجرته القناة الإسرائيلية (13) إلى أن 41٪ من الإسرائيليين يلومون نتنياهو على التوجه إلى انتخابات ثالثة مقابل 5٪ فقط لاموا جانتس.
ولكن الاستطلاع أشار إلى أن السياسيين البارزين لن يكونا قادرين على تشكيل حكومة بعد الانتخابات القادمة.
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