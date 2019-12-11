قرقاش حول حل أزمة قطر: لم نَبْلغ ذلك بعد

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، أن حل أزمة قطر يتمحور حول معالجة المظالم الحقيقية طويلة الأمد للدول الأربع.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "معالجة المظالم الحقيقية طويلة الأمد للدول الأربع في صميم حل أزمة قطر، لم نبلغ ذلك بعد".

وأضاف أن "هذه هي وجهة النظر من قمة الرياض".

وكان قرقاش قد أكد، الثلاثاء، أن الأساس في حل أزمة قطر مع الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) هو معالجة جذورها التي تسببت في حدوثها، مشيرا إلى أن غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده "سوء تقدير للموقف".

وحينها قال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي بأن لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

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وتابع أن "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

كما أعربت البحرين، الثلاثاء، عن أسفها لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن "الأمر كان واضحا تماما في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انعقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية".

وأشار إلى "سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، الدورة الـ40 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحظيت القمة الخليجية الاعتيادية الـ40 بأجندة حافلة ناقشها القادة؛ في مقدمتها التوافق وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل.

وسبق انطلاق القمة اجتماع تحضيري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور بن محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.