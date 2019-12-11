شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم المتحدة»: 897.000 ليبي بحاجة لمساعدة إنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في ليبيا أن نحو 897.000 ليبي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2020.

وأوضح المكتب في تقرير له اليوم (الأربعاء)، أن هذا رقم يمكن أن يزداد إذا تصاعد القتال المسلح واستمر النزوح، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن ليبيا تعتبر دولة ذات دخل متوسط أعلى، إلا أن أكثر من 8 سنوات من عدم الاستقرار وانعدام الأمن أثرت على رفاهية العديد من الأطفال والنساء والرجال في ليبيا، مبينة أن الوضع الإنساني معقد بشكل متزايد، خصوصاً مع تصاعد العنف، بما في ذلك اشتباكات طرابلس منذ أبريل والاشتباكات في مرزق في أغسطس.

من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو، الحاجة إلى استعادة الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع في البلاد. وأضاف التقرير استمرار انعدام الأمن والاشتباكات تسبب في نقص الأدوية في تاورغاء.